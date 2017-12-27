Водитель службы такси уже готовятся к новогодним "заработкам". Ведь в праздничную ночь такси существенно подорожает.

Чем больше заказов получает таксопарк, тем дороже поездки. С увеличением числа заявок количество свободных машин, доступных в конкретное время, уменьшается.

Чтобы привлечь дополнительно водителей к выполнению заявок, сервис формирует коэффициент. Таким образом, стоимость поездки растет. Поэтому заказывать авто нужно тогда, когда спрос минимален.

Исходя из прошлогодних данных, максимальный коэффициент формируется после боя курантов - водители в это время празднуют наступление Нового года.

Как рассказал Podrobnosti.ua водитель Uber, в праздничную ночь на маршрут он выходит примерно к часу ночи.

"У меня есть час на празднование Нового года, а потом сразу за работу. В такую ночь хороший заработок - от 5000 гривен, а там дальше все зависит от количества часов, на протяжении которых я готов развозить пассажиров домой", - говорит Виталий.

31 декабря спрос на поездки начинает расти с трех часов дня. Поэтому заказывать авто можно до 13:00. Вечером дорожать поездка начинает после 20:00, так как таксисты снимаются с линии, чтобы отметить праздник.

Новый скачок коэффициента происходит в пять утра 1 января. После 8:00 он приближается к норме.

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