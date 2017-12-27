В Австралии поймали загадочную рыбу с тремя "ногами" (фото) [ Редактировать ]
Жительница Австралии Мишель Гэрсайд выловила у побережья штата Квинсленд на северо-востоке страны загадочное существо длиной около 30 сантиметров, у которого, помимо плавников, имелись также непонятные отростки, напоминающие ноги.
Фотографии своего улова Гэрсайд выложила в местной группе в Facebook, попросив у пользователей помочь ей определить, что же попалось ей в руки, пишет Daily Mail.
При этом пойманную рыбу она тут же выпустила обратно.
Один из комментаторов поинтересовался, не рыбачила ли женщина в районе Чернобыля. Однако большинство пользователей сошлось во мнении, что перед ними рыба-жаба, представляющая собой разновидность клоуновых рыб, водящихся в районе экватора.
Совсем недавно на берегу Крыма обнаружили странное существо.
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