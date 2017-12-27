248 вместо 306 пленных: почему Украина отдала меньше заложников [ Редактировать ]
43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская, передает "Громадське".
По ее словам, еще есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек.
Лутковская отметила, что каждого пленного будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.
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