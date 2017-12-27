Один из популярных витаминов признали бесполезным [ Редактировать ]
Китайские ученые показали, что употребление добавок, содержащих кальций и (или) витамин D, не защищает пожилых людей от переломов бедра и других костей. Исследование опубликовано в журнале JAMA, передает EurekAlert!.
Специалисты провели метаанализ 33 работ, посвященных влиянию добавок, содержащих кальций и (или) витамин D, на состояние костной системы пожилых людей. Изученные данные касались 51 145 взрослых старше 50 лет, которые проживали в своих семьях, а не специализированных интернатах, в частности, домах престарелых.
"Употребление добавок не связано со снижением риска появления новых переломов, независимо от дозы, пола пациента, истории возникновения перелома, содержания кальция в рационе или начальной концентрации витамина D в крови", - заключают авторы.
Витамин D играет ведущую роль в регулировании процесса абсорбции кальция и стимуляции роста костной ткани. Доказана его эффективность в профилактике рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, а также ожирения, болезней сердца и депрессии.
Ранее британские ученые показали, что различные формы витамина D по-разному усваиваются организмом, а американские специалисты установили, что в зрелом возрасте употребление молока лучше совмещать с приемом витамина D.
Напомним, ученые заявили, что витаминные добавки приводят к смертельной болезни.
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