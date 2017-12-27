Обмен пленными: украинской стороне вернули 16 заложников [ Редактировать ]
Представители самопровозглашенной "Луганской народной республики" передали украинской стороне 16 заложников в рамках обмена пленными, передает "Громадське".
Сообщается, что с так называемой "нулевой отметки" на подконтрольную Украине территорию вернулись 3 автобуса с 16 украинцами, которых удерживала ЛНР.
Среди освобожденных - обвиненные в якобы шпионаже футбольные фанаты Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, а также военнослужащий Валентин Богдан.
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