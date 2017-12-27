Взрыв в Санкт-Петербурге: девять человек доставили в больницу [ Редактировать ]
Мощный взрыв прогремел в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. По последним данным, пострадали 9 человек. Все они - в больнице. Самодельное устройство рвануло возле камер хранения, но взрыв был такой силы, что зацепило даже кассу.
На месте происшествия работают спасатели и полиция. Людей из здания эвакуировали. ЧП квалифицировали как покушение на убийство. Но кто мог быть его целью - в полиции не уточнили.
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