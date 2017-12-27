Аннексия Крыма была тщательно спланирована, а стрелять по "зеленым человечкам" было нельзя. Об этом сегодня рассказывали свидетели по делу о госизмене Януковича. Их в списке обвинения - около ста человек. В этот раз успели заслушать четверых. Кто они и что рассказали - об этом в материале Павлины Василенко.

Все сегодняшние свидетели военные, и весной 2014 служили в Крыму. Марина Каналюк была помощником командующего военно-морскими силами. По ее показаниям, численность российских военных на полуострове начала увеличиваться еще с января 2014. Ее слова подтверждает другой свидетель - Игорь Воронченко, который был заместителем командующего войсками береговой охраны АРК. Еще с ноября 2013 на полуостров из России стали завозить в разы больше топлива, на территорию военных частей черноморского флота России зашли неустановленные подразделения.

"Я мав інформацію щодо пребування на базі Гвардійська - поблизу Симферополя - підрозділів які не дислоковані на цій базі. Ми не змогли провести їх ідентифікацію з цієї бази вийшли БТРи і озброєні люди, які потім блокували аеропорт "Симферополь", - говорти Игорь Воронченко, бывший замкомандующего войсками береговой охраны АРК.

Во время допроса Юлия Мамчура - смотрят сюжеты, которые выходили на разных каналах - где он вспоминал подробности штурма военных частей. Вопрос от защиты Януковича - почему не стрелял?

"Які поставили перед своїми силами стариків, людей похилого віку, дітей, за ними стояли козаки, а потім вже 3 і 4 рубіжем стояли вони, вони провокували нас на те щоб ми відкрили вогонь по цивільному населенню на що ми не могли піти, тому ситуація розвивалась в той час так, що застосування зброї на ураження могло привести до великої кількості невинних жертв", - говорит Юлий Мамчур, бывший командир Севастопольской бригады тактической авиации Воздушного командования "Юг".

Адвокаты Януковича говорят - их подзащитный тоже хочет участвовать в процессе.

"Він продовжує наполягати на необхідності власної участі для того щоб особисто проводити допит відповідних свідків і надавати суспільству і народу офіційно під присягою власні свідчення", - говорит Виталий Сердюк, адвокат Виктора Януковича.

Прокуроры от комментариев сегодня воздержались. Завтра суд продолжит допрашивать свидетелей.