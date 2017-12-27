Свадьба раздора. Бракосочетание британского принца Гарри с актрисой Меган Маркл может спровоцировать международный скандал.

Кого из мировых лидеров не собираются приглашать на торжества и чем это может обернуться - в материале Светланы Чернецкой из Лондона.

Женитьба самого завидного холостяка Великобритании принца Гарри состоится уже в мае. Его избранница - американка Меган Маркл, и часть гостей приедет из Соединенных Штатов. Молодожены очень хотят пригласить близких друзей принца - бывшего американского президента Барака Обаму с супругой. Вот только, советники королевской семьи преупреждают - это может разозлить президента нынешнего.

Дональда Трампа, в отличие от Обамы в Британии мягко говоря, недолюбливают. И грозят протестами в случае его приезда. А вот принц Гарри и Барак Обама - закадычные друзья. И в очередной раз подтвердили это сегодня утром в эфире британского радио. Принца пригласили редактором трехчасовой программы на ВВС и дали полную свободу: от выбора тем и до подбора гостей. Главным из них был бывший американский президент. Его Гарри подверг настоящему допросу с пристрастием

"Рейчел или Моника? - Мне нравится Рейчел. - Хорошо, я не скажу этого Монике. - Гарри или Уильям? - В этот момент Уильям. - Титаник или Телохранитель? - Титаник. - Форс-мажоры или Хорошая жена. - Конечно же, Форс-мажоры. - Отличный, отличный ответ".

Конечно же - Форс-мажоры. В этом сериале играла невеста принца. До помолвки с Гарри, Меган Маркл вела довольно активную социальную жизнь. И не раз публично критиковала Дональда Трампа во время президентской кампании. Так что его она точно не желает видеть на своей свадьбе. Сейчас отношения между Даунинг-стрит,10 и Белым Домом - далеко не безоблачны. Особенно после того, как премьер Тереза Мэй публично раскритиковала Дональда Трампа за распространение в Твиттере антимусульманского видео британской ультраправой организации.

Сейчас идут консультации между представителями королевской семьи и правительством по поводу списка приглашенных. Но, поскольку, свадьба не будет государственным событием, последнее слово касательно гостей остается за Букингемским дворцом. И посмотрим, как разрулит эту ситуацию принц Гарри. Рискнет ли разозлить Дональда Трампа, пригласив Барака Обаму. Или же поступит более взвешенно - позовет обоих президентов, либо ниодного.