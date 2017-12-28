Последний рабочий день уходящего года! Кто еще не закончил с важными рабочими заданиями - поднажмите, ведь осталось совсем мало времени. А кто уже убрал свое рабоче место и помыл кружку от чая до следующего года - можете с чистой совестью окунуться в предновогоднюю суматоху! При этом, астрологи рекомендуют быть осторожными в финансовых тратах - а то рискуете потратить всю новогоднюю премию не на то, что планировали :).

Овен

Овнам предстоит столкнуться с обвинениями в эгоизме и самолюбии, и они будут оправданы. Пригасите свою гордыню в общении с родными людьми. От вашего самообладания могут зависеть многие вещи, в том числе и новые дела.

Телец

Звезды предупреждают, что Тельцы могут сильно повздорить с родственниками из-за их просьб. Постарайтесь доходчиво объяснить им, почему вы не можете оказаться в нескольких местах одновременно, и почему некоторые их проблемы они должны решать сами.

Близнецы

Постарайтесь больше времени уделять своей семье, иногда им вас не хватает. Снимать стрессы сегодня тоже лучше в домашней уютной обстановке. Осторожно располагайте своими финансами.

Рак

Ракам сегодня круто улыбнется судьба. У вас может появиться реальный шанс намного улучшить свое материальное положение. Используйте все шансы, которые вам подкидывает жизнь.

Лев

Постарайтесь быть мягче к своим окружающим. Научитесь понимать, что в этом мире все крутится не вокруг вас. Уделите лучше внимание своим близким. Они это заслужили.

Дева

Астрологи предупреждает, что в ваше окружение могут снова вернуться старые приятели, которые изменились не в лучшую сторону. Не торопитесь сразу же открываться и доверять свои мысли.

Весы

Постарайтесь меньше идти на риски. Если вы считаете, что некоторые дела не принесут вам желаемой пользы, то лучше стразу откажитесь от них.

Скорпион

Постарайтесь сегодня провести максимум времени с теми, кого любите. Можете отправится со всей семьей на природу, поверьте, зимний лес дышит особенной энергетикой.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут получить приятные подарки от своих спутников. Также вы можете ненароком обидеть свою вторую половинку обидной фразой. Постарайтесь думать прежде, чем говорите. Некоторые ваши шутки смешны только вам.

Козерог

Сегодня в жизни Козерогов особых перемен ждать не стоит. Материальное положение останется неизменным, поэтому не стоит утруждаться, стремясь к негаданным высотам.

Водолей

Водолеям следует отложить посиделки в большой компании на другой день. Сегодня больше пользы вам может принести спокойная обстановка или прогулка наедине. Беритесь смело за дела, все планы воплотятся в жизнь.

Рыбы

Сегодня ваша жизненная энергия будет находится на крайне высоком уровне. На этот день стоит запланировать как можно больше важных дел. Не забывайте о качествах дисциплины и дипломатичности, они помогут вам в делах.

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