В Исландии разбился туристический автобус, есть погибшие [ Редактировать ]
27 декабря в Исландии, в ДТП попал туристический автобус, перевозивший около 50 путешественников из Китая. Об этом сообщает Reuters.
В результате аварии погиб по меньшей мере один турист, еще 12 человек пострадали. Их доставили в ближайшую больницу на вертолете.
В полиции сообщили, что автобус столкнулся с автомобилем и вылетел в кювет. Пассажиры автомобиля не пострадали.
ДТП произошло на главной туристической дороге в 250 км от Рейкьявика.
It was, tragically, only a matter of time before there was a serious accident involving a large number of tourists here in #Iceland. A tour bus with 50 Chinese passengers went off the road this morning and flipped. 1 dead, 12 in critical condition, two were pinned under bus. pic.twitter.com/nXV5A6TK92— Alda Sigmundsdóttir (@aldakalda) 27 декабря 2017 г.
Напомним, что в Ивано-Франковске пьяный священник попал в аварию.
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