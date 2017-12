27 декабря в Исландии, в ДТП попал туристический автобус, перевозивший около 50 путешественников из Китая. Об этом сообщает Reuters.

В результате аварии погиб по меньшей мере один турист, еще 12 человек пострадали. Их доставили в ближайшую больницу на вертолете.

В полиции сообщили, что автобус столкнулся с автомобилем и вылетел в кювет. Пассажиры автомобиля не пострадали.

ДТП произошло на главной туристической дороге в 250 км от Рейкьявика.

