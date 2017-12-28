Сполучені Штати не мають ілюзій стосовно російського режиму. І поки Росія не припинить агресію проти України - нормалізувати відносини неможливо. Про це держсекретар США Рекс Тіллерсон написав у своїй статті для авторитетного американського видання New York Times.

На думку дипломата, Росія повинна дотримуватися Мінських домовленостей - для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А доти Штати не зможуть співпрацювати з країною, яка лише за останнє десятиліття вторглася в Грузію та Україну, погрожувала суверенітету європейських держав і втручалась у вибори в США та в інших країнах.