США закликали Росію дотримуватися Мінських домовленостей - Тіллерсон [ Редактировать ]
Сполучені Штати не мають ілюзій стосовно російського режиму. І поки Росія не припинить агресію проти України - нормалізувати відносини неможливо. Про це держсекретар США Рекс Тіллерсон написав у своїй статті для авторитетного американського видання New York Times.
На думку дипломата, Росія повинна дотримуватися Мінських домовленостей - для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А доти Штати не зможуть співпрацювати з країною, яка лише за останнє десятиліття вторглася в Грузію та Україну, погрожувала суверенітету європейських держав і втручалась у вибори в США та в інших країнах.
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