Во Львове неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по людям.

Об этом сообщил местный портал 032.ua.

Стрельба произошла вчера вечером во Франковском районе города на улице Открытой около 22:00.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что огнестрельные ранения, предварительно из травматического пистолета, получили двое львовян в возрасте 39 и 48 лет. Пострадавшие были госпитализированы в больницу", - заявила журналистам представитель местной полиции.

Напомним, грабитель расстрелял семью ради телевизора.