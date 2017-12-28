Во Львове мужчина расстрелял прохожих [ Редактировать ]
Во Львове неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по людям.
Об этом сообщил местный портал 032.ua.
Стрельба произошла вчера вечером во Франковском районе города на улице Открытой около 22:00.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что огнестрельные ранения, предварительно из травматического пистолета, получили двое львовян в возрасте 39 и 48 лет. Пострадавшие были госпитализированы в больницу", - заявила журналистам представитель местной полиции.
Напомним, грабитель расстрелял семью ради телевизора.
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