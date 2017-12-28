Медики в ходе своего исследования выяснили, что занятия спортом и легкие физические упражнения заметно улучшают память не только взрослых и подростков, но и пожилых людей и лиц, страдающих от ранних форм болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщает American Journal of Neurology.

"Если вы начинаете забывать простые вещи и испытываете проблемы при решении сложных жизненных задач, обратитесь к доктору - возможно, что ухудшение памяти связано не просто с процессом старения, а с чем-то более серьезным. Зарядка, в свою очередь, может заметно замедлить то, как быстро старческая забывчивость превратится в полноценное слабоумие", - заявил Рональд Петерсен из клиники Майо в Рочестере (США).

В последние годы сразу несколько групп исследователей выяснили, что интенсивные занятия спортом и зарядка заметно улучшают работу мозга.

К примеру, в 2008 году австралийские ученые обнаружили, что 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей, а в 2015 году их итальянские коллеги показали, что физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами при травмах или освоении новых навыков.

Большая часть таких опытов, как отмечает Петерсен, проводилась на двух категориях людей, которым ухудшение памяти угрожает меньше всего - на студентах и подростках и на здоровых взрослых, не страдающих от ранней болезни Альцгеймера, слабоумия и прочих проблем с работой мозга.

Петерсен и его коллеги попытались исправить этот недостаток, проанализировав и объединив результаты тех проектов, авторы которых наблюдали за влиянием зарядки и прогулок на здоровье пожилых людей и носителей ранней формы болезни Альцгеймера.

Как выяснили медики, прогулки, зарядка и другие легкие формы физической нагрузки действительно помогают пожилым людям с проблемной памятью, замедляя ее дальнейшее ухудшение по сравнению с тем, как это происходит у их сверстников, не занимающихся спортом.

По расчетам Петерсена и его команды, максимальных плюсов от зарядки и фитнеса можно достичь, если тратить примерно 150 минут в неделю на различные виды зарядки. Ученый отмечает, что не обязательно "убивать" себя - достаточно легких упражнений, от которых тело начинает потеть.

"Нужно перестать смотреть на старение как на некий пассивный процесс, на который мы никак не влияем. К примеру, если лично я начну терять память примерно в 72 года, я могу начать заниматься спортом и отодвинуть начало этого процесса к 75 или даже 78 году жизни. Это очень большая разница для меня лично", - заключает Петерсен.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли метод борьбы со старостью.