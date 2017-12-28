Чем опасен алкоголь для желудка: ответ медика [ Редактировать ]
Большое количество алкогольных напитков разрушает клетки желудка и возникает осложнение во время борьбы с кишечными инфекциями. Об этом рассказал гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея изданию Science Alert.
По его словам, красное вино обладает бактерицидным действием из-за его кислотности и концентрации спирта. Например, напиток с долей спирта 40 процентов уничтожает бактерии, которые живут во рту, за одну минуту.
Как показало исследование, проведенное на 47 здоровых добровольцах, напитки с большой концентрацией алкоголя вызывают повреждения в стенках желудка и небольшие кровотечения.
Для самовосстановления тканей, пострадавших от 10-процентного спирта, потребовалось больше суток.
А постоянное употребление алкоголя вызывает диарею, тошноту и рвоту, а также приводит к увеличению количества патогенных бактерий в кишечнике.
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