В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Киеве работа каждой станции метро будет продлена на 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" на своей странице в Facebook.

"Метро работает на 3 часа дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе", - говорится в сообщении.

"Просим особенно внимательно соблюдать простые правила пользования метрополитеном. Держаться за поручень, не віходить за ограничительную линию, не сидеть на эскалаторе", - призвали в "Киевском метрополитене".

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