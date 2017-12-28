Астрономы в ходе исследования выяснили, что таинственный радиоисточник, который располагается в галактическом скоплении Abell 2626, является турбулентными вихрями в межгалактической среде, которые ускоряют заряженные частицы.

Об этом сообщает arXiv.org.

Рассеянное галактическое скопление Abell 2626 располагается на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли. Ярчайшей галактикой скопления является IC5338, она содержит два ядра. Еще одна галактика - IC5337 - по форме напоминает медузу, поскольку с нее "сдувается" часть материала из-за движения в относительно плотной среде кластера.

Отличительной особенностью кластера является наличие двух симметричных дуговых структур, видимых в радиочастотном диапазоне, происхождение которых долгое время оставалось неизвестным.

В ходе нового исследования ученые воспользовались возможностями рентгеновской обсерватории "Чандра". В результате им удалось обнаружить активное галактическое ядро, связанное с дополнительной парой радиочастотных дуг. Они провели поиск горячих и холодных выбросов вещества из ближайших галактик, которые могли бы стать причиной аномального радиоизлучения.

Ученые обнаружили, что дуги могут быть яркой частью незаметного радиогало, которое возникло из-за турбулентного движения газа и связанного с этим ускорения релятивистских электронов.

Однако астрономы также полагают, что возможен и редкий случай, когда аномальное радиоизлучение вызвано столкновением газа в межгалактической среде с плазмой из активного галактического ядра, перемещающейся с релятивистской скоростью (близкой к скорости света).

Ранее сообщалось, что ученые составили список планет, существо которых могут наблюдать за жизнью землян.