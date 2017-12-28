Субсидии в Украине: когда монетизируют льготы по "коммуналке" [ Редактировать ]
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что льготы по жилищно-коммунальным услугам перейдут на монетизацию в 2018 году, сообщает 112.ua.
"Мы планируем в 2018 году перейти на монетизацию льгот по жилищно-коммунальным услугам, ориентировочно это будет 1 июля 2018. Также разрабатываем постановление о монетизации льгот на проезд в городском пассажирском транспорте. Если эксперимент со льготами на жилищно-коммунальные услуги будет успешным, мы увидим, что средства, которые мы заплатили людям, вернулись в виде отсутствия задолженности за жилищно-коммунальные услуги, мы будем распространять эту практику и на субсидиантов", - сказал он.
Отметим, что монетизация льгот - это замена натуральных льгот денежными компенсациями. То есть люди вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми расплачиваются за полученные услуги.
В ноябре текущего года Кабинет министров одобрил введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года. Постановление было принято после его доработки Министерством социальной политики и Государственной регуляторной службой.
До этого Владимир Гройсман заявлял, что это решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить примерно 700 грн в качестве единоразовой выплаты. Это решение предусматривает денежную выплату, которая равна стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.
Сама идея монетизации льгот появилась в 2014 году, когда экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил о необходимости перехода от советской модели предоставления льгот.
Напомним, ранее относительно субсидий в Украине Рева сделал важное заявление.
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