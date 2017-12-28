В Киеве жестоко избили и ограбили продавщицу магазина [ Редактировать ]
Жестокое ограбление в Киеве. Неизвестный мужчина напал в магазине на продавщицу и нанес ей множество ножевых ранений. В полиции говорят - женщина защищалась и только поэтому осталась жива. Грабитель забрал деньги и скрылся. Пострадавшая сейчас в больнице. Поймать преступника по горячим следам не удалось.
"Після отриманих побоїв жінка знепритомніла а зловмисник забрав с каси 2500 гривень і зник. Нападникові на вигляд 35-40 років, зріст близько 180 сантиметрів, повної статури. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на якомога швидше затримання правопорушника", - сообщила Оксана Лищук, старший инспектор Оболонского УП ГУНП Киева.
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