Жестокое ограбление в Киеве. Неизвестный мужчина напал в магазине на продавщицу и нанес ей множество ножевых ранений. В полиции говорят - женщина защищалась и только поэтому осталась жива. Грабитель забрал деньги и скрылся. Пострадавшая сейчас в больнице. Поймать преступника по горячим следам не удалось.

"Після отриманих побоїв жінка знепритомніла а зловмисник забрав с каси 2500 гривень і зник. Нападникові на вигляд 35-40 років, зріст близько 180 сантиметрів, повної статури. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на якомога швидше затримання правопорушника", - сообщила Оксана Лищук, старший инспектор Оболонского УП ГУНП Киева.