В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла России [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В четверг вечером, 28 декабря, в Турции арестовали организатора выставки, на которой 19 декабря 2016 года был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Об этом сообщает Daily Sabah.
Мустафа Тимур Озкан был арестован по подозрению в соучастии в убийстве.
Также в рамках расследования убийства Карлова были арестованы пять человек, в том числе, трое сотрудников полиции и президент медиахолдинга Guru Media Broadcast Group Айреддина Айдынбаша.
Накануне были названы предполагаемые убийцы Амины Окуевой.
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