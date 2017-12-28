В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла России Источник: EPA / UPG

В четверг вечером, 28 декабря, в Турции арестовали организатора выставки, на которой 19 декабря 2016 года был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Об этом сообщает Daily Sabah.

Мустафа Тимур Озкан был арестован по подозрению в соучастии в убийстве.

Также в рамках расследования убийства Карлова были арестованы пять человек, в том числе, трое сотрудников полиции и президент медиахолдинга Guru Media Broadcast Group Айреддина Айдынбаша.

Накануне были названы предполагаемые убийцы Амины Окуевой.