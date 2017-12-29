Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном повышении цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале поднялись до $66,17 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $59,89 за баррель.

Ранее мы сообщали о росте цен на элетроэнергию в Украине.