В Египте прогремел мощный взрыв, есть погибшие Источник: EPA / UPG

В Египте произошел теракт, в транспортном средстве военных взорвалась бомба, передает Reuters.

В результате произошедшего погиб офицер и пять солдат.

Боевики заложили бомбу в транспортное средство военных, однако подробности не сообщаются.

Также сообщается о рейде военных, в результате которого трое боевиков были ликвидированы.

Ранее мы сообщали об убийстве главаря "Аль-Каиды" в Йемене.