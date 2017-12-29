В Египте прогремел мощный взрыв, есть погибшие [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Египте произошел теракт, в транспортном средстве военных взорвалась бомба, передает Reuters.
В результате произошедшего погиб офицер и пять солдат.
Боевики заложили бомбу в транспортное средство военных, однако подробности не сообщаются.
Также сообщается о рейде военных, в результате которого трое боевиков были ликвидированы.
Ранее мы сообщали об убийстве главаря "Аль-Каиды" в Йемене.
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