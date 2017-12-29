В Киеве пылающее такси протаранило иномарку [ Редактировать ]
В Киеве произошло масштабное ДТП с участием нескольких автомобилей, передает dtp.kiev.ua.
Сначала автомобиль, принадлежащий службе такси Uber столкнулся с грузовиком и загорелся, затем пылающий автомобиль протаранил Opel.
Грузовик, задев несколько авто, врезался в столб.
Свидетели вовремя помогли погасить огонь.
Накануне в Киеве судья на внедорожнике насмерть сбил пешехода.
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