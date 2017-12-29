В Иране произошло землетрясение, есть погибшие Источник: EPA / UPG

В 50 километрах от Тегерана (Иран) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Independent.

Землетрясение привело к гибели одного человека. 56 человек получили травмы.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что большинство людей пострадали, когда в панике покидали здания.

Подземные толчки в среду ощущались в том числе в столице Ирана. Многие жители провели ночь в автомобилях, спортивных центрах и других зданиях, опасаясь повторного землетрясения.

В Тегеране и городе Карадж были закрыты школы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о масштабном оползне в Чили, который унес жизни 15 человек.