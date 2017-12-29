В Иране произошло землетрясение, есть погибшие [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В 50 километрах от Тегерана (Иран) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Independent.
Землетрясение привело к гибели одного человека. 56 человек получили травмы.
В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что большинство людей пострадали, когда в панике покидали здания.
Подземные толчки в среду ощущались в том числе в столице Ирана. Многие жители провели ночь в автомобилях, спортивных центрах и других зданиях, опасаясь повторного землетрясения.
В Тегеране и городе Карадж были закрыты школы.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о масштабном оползне в Чили, который унес жизни 15 человек.
по теме
Иран всколыхнуло мощное землетрясение
Вечером 20 декабря, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.
В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть погибшие
У побережья острова Ява (Индонезия) произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами.
В Иране произошло сильное землетрясение
На востоке Ирана, в провинции Керман, произошло землетрясение магнитудой 6,2.
В Иране лавина накрыла альпинистов, есть погибшие
Во время подъема на массив Ошторанкух в Иране группу из 15 альпинистов накрыла огромная лавина.
Снігопади у США паралізували Пенсильванію
В американському штаті Пенсильванія - найпотужніші за останні 50 років снігопади. Там насипало майже півтора метра снігу. Місто Ері - паралізувало. Зачинені школи, торговельні центри та залізничне депо.