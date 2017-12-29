Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Венецианской комиссии назвал положительные стороны судебной реформы.