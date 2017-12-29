Ученые исследовали и определили, сколько времени должны проводить влюбленные вместе на первом этапе отношений. Они считают, что пары, которые только начинают встречаться, должны сократить количество времени до минимума, пишет Independent.

Психологи уверены, что на ранних этапах отношений восторг от встреч с кем-то новым может заставить человека хотеть проводить с любимым/любимой как можно больше времени. Однако это может оказаться не самой лучшей идеей.

"Важно придерживаться режима только двух встреч в неделю, чтобы у вас было достаточно времени, свободного от вашей новой пары, чтобы дать вашим глубоким чувствам время на выход из вашего подсознания",

- заверила психиатр Скотт Кэрролл.

Она добавила, что такие глубокие чувства важны, потому что они помогут увидеть любые спорные моменты или проблемы с новым объектом отношений.

В то же время другой психолог Сет Майерс поддерживает коллегу и отмечает, что слишком частые встречи с новым партнером могут негативно повлиять на отношения в долгосрочной перспективе.

Так как желание все время видеть нового партнера усиливает желание физической и сексуальной близости, что может негативно повлиять на дальнейшие отношения и интерес.

"Проблема заключается в том, что слишком частые встречи в самом начале создают иллюзию близости и зависимости, хотя каждый человек знает, что для того, чтобы действительно кого-то лучше узнать, нужны месяцы или даже годы", - подытожил эксперт.

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