В наступающем году жители Земли станут свидетелями целой серии из пяти затмений - как солнечных, так и лунных. Причем, одно из них станет самым продолжительным за сто лет, рассказал ТАСС пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Феномен ожидают летом 27 июля, он будет длиться один час и 43 минуты.

Обычно солнечные и лунные затмения бывают парными. Любое затмение возможно лишь при нахождении Солнца, Луны и Земли в одной плоскости и на одной линии, и за время, пока Луна делает пол-оборота вокруг Земли, то есть примерно за две недели, и если все три небесных тела остаются в одной плоскости и вновь попадают на одну линию, происходит парное затмение

Смотрите самые невероятные кадры солнечного затмения.