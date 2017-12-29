В 2018-м произойдет самое длинное лунное затмение за столетие [ Редактировать ]
В наступающем году жители Земли станут свидетелями целой серии из пяти затмений - как солнечных, так и лунных. Причем, одно из них станет самым продолжительным за сто лет, рассказал ТАСС пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
Феномен ожидают летом 27 июля, он будет длиться один час и 43 минуты.
Обычно солнечные и лунные затмения бывают парными. Любое затмение возможно лишь при нахождении Солнца, Луны и Земли в одной плоскости и на одной линии, и за время, пока Луна делает пол-оборота вокруг Земли, то есть примерно за две недели, и если все три небесных тела остаются в одной плоскости и вновь попадают на одну линию, происходит парное затмение
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