Если стандартные новогодние блюда уже надоели, предлагаем вам три интересных рецепта салатов к праздничному столу.

Салат с хурмой и моцареллой

Ингредиенты:

руккола (или салатные листья) - 200 г

хурма шарон - 3 шт

сыр моцарелла - 300 г

тыквенные семечки - 1/2 ст

орехи - 1/2 ст

бальзамический уксус - 1/4 ст

гранатовый сок - 1/4 ст

оливковое масло - 1/3 ст

соль, перец - по вкусу

Как готовить:

Нарежьте хурму и моцареллу небольшими кусочками.

Измельчите орехи и тыквенные семечки.

Смешайте в миске рукколу, моцареллу, хурму, семечки и измельченные орешки.

Приготовьте заправку: для этого смешайте уксус, сок, масло, соль и перец по вкусу.

Полейте салат заправкой и подавайте на стол.

В Новый год Желтой Собаки на праздничном столе обязательно должен быть салат с мясом. Предлагаем вам приготовить полезный салат с куриным филе, который точно понравится не только символу 2018 года, но и родным и близким.

Гавайский салат

Ингредиенты:

салатные листья - 1/2 пучка

куриное филе - 1 шт

грецкие орехи - 1/2 ст

ананас (свежий или консервированный) - 300 г

сметана или греческий йогурт - по вкусу

соль, перец - по вкусу

Как готовить:

Отварите куриное филе в подсоленной воде.

Остывшее мясо и ананасы нарежьте небольшими кубиками.

Измельчите орешки и нарвите руками салат.

Смешайте все ингредиенты и заправьте сметаной или йогуртом.

Посолите и поперчите салат, тщательно перемешайте и подавайте на новогодний стол.

Следующий полезный салат дополнит мясные блюда на новогоднем столе. Кроме того, что этот салат - полезный, он еще и очень яркий.

Греческий салат

Ингредиенты:

салатные листья - 1/2 пучка

помидоры - 4 шт

огурцы - 2 шт

фета - 250 г

оливковое масло - 4 ст. л.

лимонный сок - 1 ст. л.

соль, перец - по вкусу

маслины - для украшения

Как готовить:

Нарежьте овощи небольшими кусочками.

Сделайте заправку для салата: смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец.

Выложите на тарелку салатные листья.

Сверху выложите нарезанные овощи и полейте заправкой.

Нарежьте фету небольшими кубиками и выложите поверх овощей.

Последний штрих - украсьте салат маслинами и подавайте на стол!

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