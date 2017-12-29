Новый год 2018: полезные салаты без майонеза [ Редактировать ]
Если стандартные новогодние блюда уже надоели, предлагаем вам три интересных рецепта салатов к праздничному столу.
Салат с хурмой и моцареллой
Ингредиенты:
- руккола (или салатные листья) - 200 г
- хурма шарон - 3 шт
- сыр моцарелла - 300 г
- тыквенные семечки - 1/2 ст
- орехи - 1/2 ст
- бальзамический уксус - 1/4 ст
- гранатовый сок - 1/4 ст
- оливковое масло - 1/3 ст
- соль, перец - по вкусу
Как готовить:
Нарежьте хурму и моцареллу небольшими кусочками.
Измельчите орехи и тыквенные семечки.
Смешайте в миске рукколу, моцареллу, хурму, семечки и измельченные орешки.
Приготовьте заправку: для этого смешайте уксус, сок, масло, соль и перец по вкусу.
Полейте салат заправкой и подавайте на стол.
В Новый год Желтой Собаки на праздничном столе обязательно должен быть салат с мясом. Предлагаем вам приготовить полезный салат с куриным филе, который точно понравится не только символу 2018 года, но и родным и близким.
Гавайский салат
Ингредиенты:
- салатные листья - 1/2 пучка
- куриное филе - 1 шт
- грецкие орехи - 1/2 ст
- ананас (свежий или консервированный) - 300 г
- сметана или греческий йогурт - по вкусу
- соль, перец - по вкусу
Как готовить:
Отварите куриное филе в подсоленной воде.
Остывшее мясо и ананасы нарежьте небольшими кубиками.
Измельчите орешки и нарвите руками салат.
Смешайте все ингредиенты и заправьте сметаной или йогуртом.
Посолите и поперчите салат, тщательно перемешайте и подавайте на новогодний стол.
Следующий полезный салат дополнит мясные блюда на новогоднем столе. Кроме того, что этот салат - полезный, он еще и очень яркий.
Греческий салат
Ингредиенты:
салатные листья - 1/2 пучка
помидоры - 4 шт
огурцы - 2 шт
фета - 250 г
оливковое масло - 4 ст. л.
лимонный сок - 1 ст. л.
соль, перец - по вкусу
маслины - для украшения
Как готовить:
Нарежьте овощи небольшими кусочками.
Сделайте заправку для салата: смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец.
Выложите на тарелку салатные листья.
Сверху выложите нарезанные овощи и полейте заправкой.
Нарежьте фету небольшими кубиками и выложите поверх овощей.
Последний штрих - украсьте салат маслинами и подавайте на стол!
Также предлагаем три рецепта теплых салатов, которые заменят оливье.
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