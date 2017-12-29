В семье Бейонсе случилась трагедия [ Редактировать ]
Родная сестра американской певицы Бейонсе Соланж заявила о том, что она серьезна больна.
Соланж, которая также является исполнительницей, написала откровенное письмо своим поклонникам.
"Писала, удаляла, переписывала, и так раз пять… И до сих пор не понимаю, что и как много хочу рассказать… Тем не менее я очень хочу объяснить всем моим поклонникам из Южной Африки, которые так важны для меня, почему не буду выступать на Afro Punk в Новый год.
Последние пять месяцев я проходила лечение и боролась с расстройством вегетативной нервной системы. Это было нелегкое время… Иногда я чувствую себя хорошо, а иногда не очень. Это тяжелая болезнь и сложный диагноз, и я все еще много узнаю о нем, но сейчас мои врачи не дают согласие на такой длительный перелет. Не могу выразить словами, как огорчена и как мне жалко, что не могу быть с вами, но сейчас просто нет другого места, где бы я хотела быть, кроме того, где моя семья… но обещаю, что вернусь.
Хочу поблагодарить Afro Punk и другие фестивали, на которых я выступала этим летом и осенью. За то, что, зная о моей болезни, сохранили все в секрете и делали все возможное, чтобы мне помочь. 2018 год я должна начать с помощи самой себе…".
Напомним, ранее мы писали о том, что брата Рианны застрелили через пару часов после рождества.
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