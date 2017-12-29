Оля Полякова шокировала "космическим" образом (фото) [ Редактировать ]
Певица Оля Полякова удивила своих поклонников необычными образами в новой фотосессии для JetSetter.
Полякова также рассказала сайту о самых важных правилах, которых придерживается в повседневной жизни и в карьере.
"С появлением интернета людям надоедает смотреть на одно и то же. Мы живем в эпоху очень быстрой потери интереса. Поэтому первый и самый действенный способ привлечь к себе внимание — изменить внешность. Если посмотреть на самых ярких западных представительниц шоу-бизнеса, таких как Мадонна, Гвен Стефани, Кэти Перри, Леди Гага, то они меняются постоянно. Невозможно понять, какого цвета у них волосы, какой они длины, какой формы их носы:) Это и есть дань времени".
Певица также призналась, что изменения ей даются сложно.
"Последний раз, когда я снималась в фотосессии, надела черный парик цвета воронова крыла. Мне было в нем очень некрасиво. Прямо хотелось содрать его с головы, так он мне не нравился!:) Но фотографии получились роскошные. Получается, что с помощью света и умелого фотографа ты будешь выглядеть потрясающе даже в образе, который тебе не нравится", - рассказала Оля.
Напомним, ранее мы писали, что Полякова кардинально сменила образ.
по теме
Настя Каменских ошеломила поклонников откровенным образом (фото)
Настя поделилась с подписчиками фото в облегающем, полупрозрачном мини-платье.
В семье Бейонсе случилась трагедия
Сестра Бейонсе рассказала, что серьезно больна
Потап поделился редким фото с отцом и сыном (фото)
Украинский продюсер и рэпер Потап показал своего сына Андрея и отца, которого тоже зовут Андрей.
Imagine Dragons впервые едут в Украину
31 августа 2018 года американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve. Организаторами мероприятия станут GAS Concert.
Найдите 10 отличий: Вера Брежнева показала сестер-двойняшек (фото)
Иногда Вера постит фото с дочками, реже - с мамой, а на днях артистка показала своих младших сестер - Викторию и Анастасию.