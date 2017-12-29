Певица Оля Полякова удивила своих поклонников необычными образами в новой фотосессии для JetSetter.

Полякова также рассказала сайту о самых важных правилах, которых придерживается в повседневной жизни и в карьере.

"С появлением интернета людям надоедает смотреть на одно и то же. Мы живем в эпоху очень быстрой потери интереса. Поэтому первый и самый действенный способ привлечь к себе внимание — изменить внешность. Если посмотреть на самых ярких западных представительниц шоу-бизнеса, таких как Мадонна, Гвен Стефани, Кэти Перри, Леди Гага, то они меняются постоянно. Невозможно понять, какого цвета у них волосы, какой они длины, какой формы их носы:) Это и есть дань времени".

Певица также призналась, что изменения ей даются сложно.

"Последний раз, когда я снималась в фотосессии, надела черный парик цвета воронова крыла. Мне было в нем очень некрасиво. Прямо хотелось содрать его с головы, так он мне не нравился!:) Но фотографии получились роскошные. Получается, что с помощью света и умелого фотографа ты будешь выглядеть потрясающе даже в образе, который тебе не нравится", - рассказала Оля.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова кардинально сменила образ.