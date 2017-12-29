Закарпаття накриє туманами

І до уваги тих, хто зібрався на зимовий відпочинок на Закарпаття. Там на дві доби оголосили штормове попередження. Сьогодні в регіоні синоптики передбачають сильні тумани. Дороги вкриє ожеледь.