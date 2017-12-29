Снегопад парализовал аэропорт Глазго [ Редактировать ]
Тысячи пассажиров застряли из-за непогоды в шотландском аэропорту Глазго. Многие рейсы задержаны или вовсе отменены. Из-за сильного снегопада на дорогах возникли гигантские пробки.
Гололед спровоцировал аварии, многие магистрали пришлось закрыть. В некоторых регионах Великобритании - перебои с электричеством. Синоптики предупреждают - буря продлится еще несколько дней.
по теме
Південь Британії замело снігом
Південні райони Британії замело снігом. Більше 14 тисяч будинків лишилися без електроенергії. На дорогах графства Глостершир - транспортний колапс.
Тайфун на Філіппінах забрав життя 240 людей
До 240 зросло число жертв тайфуну "Тобмін" на Філіппінах. Іще сотню людей - досі шукають. Через зсуви та повені 75 тисяч філіппінців лишилися просто неба. До шторму вже приготувалися і в сусідньому В'єтнамі.
На Закарпатті попереджують про можливе сходження лавин
Негода вирує на Закарпатті. Через потужні снігопади та заметілі у високогір'ях області - висока ймовірність сходження лавин. А в сусідній Львівщині без електрики напередодні лишилися близько 30 сіл у горах Турківського району.
Закарпаття накриє туманами
І до уваги тих, хто зібрався на зимовий відпочинок на Закарпаття. Там на дві доби оголосили штормове попередження. Сьогодні в регіоні синоптики передбачають сильні тумани. Дороги вкриє ожеледь.
Украину накроет дождем и снегом
Завтра штормить будет уже половину страны. В прямом смысле слова. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в 12 областях. Прогнозируют дождь, снег, гололед и метели.