Правосудие работе не помеха. В Израиле принят так называемый закон о рекомендациях. Он усложняет работу полиции по расследованию преступлений высших чиновников.

Почему власти считают, что этот документ полезен? И чем ответит оппозиция? Выяснял Сергей Ауслендер.

Итак, новый закон утвержден в третьем чтении. Теперь полиция не может публиковать результаты своих расследований против высших должностных лиц государства и рекомендовать прокуратуре, по какой статье судить чиновника.

За попытку передать прессе результаты расследования для офицеров полиции предусмотрено уголовное наказание - три года тюрьмы. То есть теперь никаких выводов обвинение от полиции получить не сможет, только материалы следствия.

Оппозиция просто в ярости - ее представители считают, что нарушен один из основных конституционных принципов - право общества на информацию. И вообще, по мнению политиков, закон создан исключительно для защиты нынешнего премьера, против которого открыты сразу три уголовных дела.

"Если будет открыто еще одно дело, то у полиции просто будут обрезаны крылья. И никто из нас, израильтян, не сможет узнать, чем закончилось это расследование. И только юридический советник правительства, который сам является назначенцем Нетаниягу, сможет вынести свой вердикт", - говорит Ксения Светлова, депутат кнессета от оппозиционной партии.

Оппозиция пыталась применить, так называемый, филибастер - искусственное затягивание обсуждения закона. Ее представители внесли полторы тысячи поправок, часами занимали трибуну. Марафон длился почти 40 часов, но большинство победило.

Хотя, строго говоря, новый закон для того же Нетаниягу не такой уж и безобидный. Например, его действие не распространяется на уже открытые уголовные дела, их три, я напомню.

Не распространяется на особо тяжкие преступления - государственная измена или преступления на сексуальной почве. Но что касается коррупционных дел, а это тема для израильского общества самая болезненная - действие закона распространяется именно на них.