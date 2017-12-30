Новый год уже на пороге, а вы все еще не решили как отмечать праздник? Если единственной причиной, по которой вы не хотите приглашать друзей свое скромное жилище - маленькое пространство - не стоит отказываться от этой затеи! Мы знаем как минимум 5 лайфхаков, как провести отличную новогоднюю вечеринку, даже в скромной однушке.

1. Сделайте перестановку

Подготовьте комнату для вечеринки, ведь чем меньше вещей в помещении, тем больше людей сможет там разместиться. Вынесите в другую комнату или на балкон все лишнее: этажерки, пуфы, журнальный стол, тумбу с телевизором и так далее. Расчистите пространство в центре, сдвиньте мебель к стенам. По возможности, уберите и ковры, а то 1 января сможете играть в игру "угадай, от какого напитка это пятно".

2. Следите за температурным режимом

Если система отопления позволяет, сделайте температуру в квартире немного ниже привычной. Идеально, когда есть кондиционер: можно выставить комфортную температуру и снизить ее, если вдруг станет жарко. Нет кондиционера? Хорошенько проветрите помещение перед приходом гостей и оставьте окно в режиме микропроветривания.

3. Выделите место для вещей ваших гостей

Куртки и сумки проще не вешать, а складывать. Например, на кровати в спальне. Если в квартире нет ковролина и вы убрали все ворсистые напольные покрытия, то предложите гостям протереть сапоги на входе и остаться в уличной обуви. Пол можно вымыть, а вот разместить в прихожей несколько десятков пар обуви - проблема.

4. Старайтесь использовать меньше посуды

Обычно мы готовим тазик салата и раскладываем угощение по тарелкам. Подумайте, сколько посуды потом придется мыть, и откажитесь от традиционного подхода. Делайте порционные закуски, которые можно есть над салфеткой без тарелки: канапе, тарталетки, бутерброды. Для горячих блюд и напитков можно использовать одноразовую посуду.

5. Фуршет или застолье?

Мы привыкли собираться за общим столом. Это прекрасно, если речь идет о семейном ужине или празднике в узком кругу. Но для шумной вечеринки на 10 и больше человек это не лучшее решение.

Фуршет - это то, что нужно для вечеринки. Не стоит выставлять все угощения и напитки на один стол. Иначе там будет столпотворение - неудобно и некрасиво. Лучше сделать несколько зон с едой и выпивкой: на подоконнике размещаем коктейли, на столе в углу - закуски, а на полке - фрукты.

А если вы так не придумали, что подарить друзьям на Новый год, мы знаем как минимум 10 вариантов подарков, которые можно купить в последний момент.