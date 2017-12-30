Последние приготовления перед праздниками идут полным ходом? Постарайтесь сегодня никуда не спешить. Да, салаты сами себя не нарежут, но и если будете хвататься за все подряд - точно ничего не успеете. Составьте себе план на день и постарайтесь его придерживаться.

Овен

Звезды сулят Овнам благоприятные поездки, которые завершатся успехом. Сегодня стоит уделить время плановой уборке. Наведите порядок у себя дома и в мыслях. Выскажите все плохое, что у вас накопилось, чтобы не тянуть его за собой в следующий год.

Телец

Астрологи предупреждают, что сегодня вами будут управлять гнев и сильные эмоции. Пусть родные с пониманием отнесутся к вашим стрессам. Постарайтесь не заниматься сегодня серьезной физической работой, лучше посмотрите классный новогодний фильм.

Близнецы

Сегодня вы будете крайне невнимательны, все ваши мысли будут только о предстоящем празднике. Постарайтесь не заставлять себя делать важную работу, иначе придется потом все переделывать заново.

Рак

Зарубите себе на носу - никаких обещаний! Если вы не хотите прославиться в обществе, как человек, не отвечающий за свои слова, держите язык на замке. Сейчас вы очень близки с семьей, во всех непонятных ситуациях можете вполне на них положиться.

Лев

Сегодня вас могут позвать в гости или на другое мероприятие, где вы можете познакомиться с влиятельными и полезными людьми. Смотрите в оба, прислушивайтесь к каждому слову, не упустите свой шанс на миллион!

Дева

Сегодня вам стоит отдохнуть. Если так совпало, что вы уходите в отпуск на зимние праздники, то это очень хорошо для вашего организма. Постарайтесь не переживать из-за ерунды. Вечером устройте для себя домашний спа-отдых.

Весы

Астрологи советуют вам не пытаться заниматься несколькими делами одновременно. Не стесняйтесь просить время для размышлений, если оно вам нужно.

Скорпион

Сегодня удачное время для шопинга, если вы один из тех людей, кто еще не скупил все подряд на магазинных полках. Также сегодня успешно пройдут финансовые переговоры, есть шансы улучшить свое материальное положение.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут провести несколько успешных переговоров. Ваша экономическая жилка поможет вам купить все необходимое, и при этом не потратиться.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам не заниматься тем, к чему у них не лежит душа. Сегодня идеальное время для поездок и развлекательных мероприятий. Будьте менее агрессивны со своими родными.

Водолей

Вам стоит попросить прощения у всех, кого нечаянно обидели. Постарайтесь этот день сделать максимально полезным. Вечер посвятите отдыху, позвольте себе хорошо выспаться.

Рыбы

Рыбам можно запланировать ремонт, или изменить что-то в дизайне и интерьере помещения. Также обратите внимание на свое здоровье. Не стоит игнорировать сигналы вашего организма.

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