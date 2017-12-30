30 декабря: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
30 декабря - 364-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 1 день.
Именины сегодня празднуют:
Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.
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