В Колумбии мужчина бросил гранату в помещение ночного клуба, есть пострадавшие [ Редактировать ]
29 декабря в ночном клубе небольшого города Каукасия, на севере Колумбии, произошел взрыв, в результате пострадали по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает АР.
Издание отмечает, что три женщины получили серьезные ранения, у остальных пострадавших незначительные травмы.
По предварительным данным, неизвестный на мотоцикле бросил в здание гранату. Полиция сразу же арестовала мужчину и женщину по подозрению в нападении. Предполагается, что инцидент связан с разборками местных наркокартелей.
Напомним, что также в ночь на 29 декабря, в Египте прогремел мощный взрыв.
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