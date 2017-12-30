29 декабря в ночном клубе небольшого города Каукасия, на севере Колумбии, произошел взрыв, в результате пострадали по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает АР.

Издание отмечает, что три женщины получили серьезные ранения, у остальных пострадавших незначительные травмы.

По предварительным данным, неизвестный на мотоцикле бросил в здание гранату. Полиция сразу же арестовала мужчину и женщину по подозрению в нападении. Предполагается, что инцидент связан с разборками местных наркокартелей.

Напомним, что также в ночь на 29 декабря, в Египте прогремел мощный взрыв.