Взрыв в Санкт-Петербурге: ИГИЛ взяла на себя ответственность за происшествие [ Редактировать ]
Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в магазине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении отмечено, что группировка не предоставила никаких доказательств своему заявлению.
Напомним, взрыв произошел 27 декабря в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. В результате инцидента пострадали 13 человек. По данным следствия, в районе касс в камере хранения сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами.
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