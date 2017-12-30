Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в магазине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении отмечено, что группировка не предоставила никаких доказательств своему заявлению.

Напомним, взрыв произошел 27 декабря в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. В результате инцидента пострадали 13 человек. По данным следствия, в районе касс в камере хранения сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами.

