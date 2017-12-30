Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах [ Редактировать ]
Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах, 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в середине декабря на Закарпатье в результате подъема воды в реках было эвакуировано 170 человек из 40 жилых домов.
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