Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах, 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине декабря на Закарпатье в результате подъема воды в реках было эвакуировано 170 человек из 40 жилых домов.

