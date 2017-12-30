В харьковском отделении "Укрпочты" захватили заложников (фото) [ Редактировать ]
Источник: Українська правда
В Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина захватил отделение "Укрпочты". Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди, передает "Украинская правда".
Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники.
В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.
В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, внутри есть люди.
"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.
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