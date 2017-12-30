Алла Пугачева удивила фанатов внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным побывала в гостях у Игоря Николаева. На странице в Instagram композитор поделился фото с домашней вечеринки.
"Последние деньки уходящего года! Приходят дорогие гости, вспоминаем все хорошее в старом году, надеемся на лучшее в Новом", - написал Игорь Николаев в Instagram.
68-летняя Алла Борисовна выбрала для выхода в свет стильное мини-платье с широким поясом.
Примадонна восхитила внешним видом: "Алла для своего возраста выглядит подтянутой и моложавой", Обожаю этот образ Аллы! Он ей так идет", "Здесь Алла Борисовна моложе всех", "Алла выглядит восхитительно", "Алла Борисовна,
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