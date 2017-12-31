Неприятный сюрприз приготовил уходящий год для ЮНЕСКО. Решение выйти из состава ЮНЕСКО принял Израиль. О причинах такого решения расскажет Сергей Ауслендер.

Израиль выходит из состава ЮНЕСКО. Я напомню, это агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры. А еще ЮНЕСКО прославилось тем, что приняло наибольшее число антиизраильских резолюций. Причем, большинство из них не имело никакого отношения ни к науке, ни к культуре, ни к образованию.

Все это, конечно, сильно раздражало Иерусалим, но вот последней каплей стала резолюция "Оккупированная Палестина", которую агентство приняло в мае этого года. В нем было записано, что Израиль не имеет никаких прав на Иерусалим, а Храмовая гора и стена плача признаются объектами мусульманского наследия.

Решение это вызвало в Израиле настоящую бурю, ЮНЕСКО да и ООН обвинили в предвзятом отношении к еврейскому государству. Особенно учитывая последнюю резолюцию генассамблеи, отрицающую то, что Иерусалим является столицей Израиля.

"Израиль полностью отвергает это нелепое решение: Иерусалим - это наша столица, всегда была и всегда будет. Но я ценю тот факт, что все большее количество стран отказалось участвовать в этом театре абсурда", - заявил Беньямин Нетаянигу, премьер-министр Израиля.

В самом деле, если взять все резолюции ЮНЕСКО или ООН, осуждающие что или кого либо, то выяснится, что как минимум две трети посвящены Израилю, как будто в мире нет других проблем. В итоге, израильские власти решили сделать то, что давно собирались. МИД получил указание готовить выход из ЮНЕСКО, а финансирование, которое Иерусалим переводит на содержание международных организаций будет существенно сокращено.

Все это стало возможным, после того, как Дональд Трамп занял в Белом доме президентское кресло и взял курс на поддержку Израиля и конфронтацию с ООН. Он, кстати, заявил, что США существенно сократят финансирование Организации Объединенных наций.