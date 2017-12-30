Мировые цены на нефть продолжают расти [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о продолжающемся повышении цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале поднялись до $66,63 за баррель.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $60,12 за баррель.
Ранее мы сообщали об изменении курса биткоина.
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