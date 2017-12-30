Оперативные данные электронных торгов говорят о продолжающемся повышении цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале поднялись до $66,63 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $60,12 за баррель.

Ранее мы сообщали об изменении курса биткоина.