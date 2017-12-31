Возле города Акапулько в штате Герреро на юго-западе Мексики жертвами ДТП стали по меньшей мере десять человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что авария произошла вечером 30 декабря, на трассе между Акапулько и городом Сиуатанехо. Там столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В министерстве не уточнили, есть ли иностранцы среди погибших.

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