Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что операции по освобождению заложников в отделении Укрпочты помогла одна из женщин, захваченных в плен, передает Интерфакс-Украина.

"Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило этого гражданина", - заявил Данильченко.

Никто из заложников во время инцидента травмирован не был, но с каждым после освобождения работал психолог.

"Все здоровы. Двое детей были выпущены чуть раньше, вы это видели. С ними работали врачи, психологи. Все остальные заложники без телесных повреждений, понятно, что с психологическими травмами", - заявил прокурор.

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