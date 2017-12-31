В Украине вступил в силу безвизовый режим с ОАЭ [ Редактировать ]
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В Украине с 31 декабря вступил в силу безвизовый режим для туристических поездок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Теперь украинцы могут путешествовать по стране без виз в течение 30 дней по биометрическим паспортам.
Ранее мы сообщали, что Украина вводит для иностранцев электронные визы.
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