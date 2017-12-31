В Иране протесты переросли в масштабные беспорядки, есть погибшие Источник: EPA / UPG

Антиправительственные протесты в Иране превратились в массовые беспорядки, погибли два демонстранта. Об этом сообщает BBC.

Два человека получили огнестрельные ранения несовместимые с жизнью.

Демонстранты поджигают полицейские автомобили и атакуют правительственные здания.

В Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басидж - иранского полувоенного ополчения, входящего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.

В столице страны Тегеране, как сообщает Персидская служба Би-би-си, большое количество демонстрантов собираются на площади Азади, которую покинули многие полицейские.

В Мешхеде, втором по величине городе Ирана, демонстранты сожгли полицейский мотоцикл в ходе стычки с полицией, зафиксированной на видео.

Это самые крупные акции протеста в Иране с 2009 года.

Накануне в Перу тысячи людей требовали отмены помилования экс-президента.