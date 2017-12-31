В Иране протесты переросли в масштабные беспорядки, есть погибшие [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Антиправительственные протесты в Иране превратились в массовые беспорядки, погибли два демонстранта. Об этом сообщает BBC.
Два человека получили огнестрельные ранения несовместимые с жизнью.
Демонстранты поджигают полицейские автомобили и атакуют правительственные здания.
В Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басидж - иранского полувоенного ополчения, входящего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.
В столице страны Тегеране, как сообщает Персидская служба Би-би-си, большое количество демонстрантов собираются на площади Азади, которую покинули многие полицейские.
В Мешхеде, втором по величине городе Ирана, демонстранты сожгли полицейский мотоцикл в ходе стычки с полицией, зафиксированной на видео.
Это самые крупные акции протеста в Иране с 2009 года.
Накануне в Перу тысячи людей требовали отмены помилования экс-президента.
по теме
В Иране произошло землетрясение, есть погибшие
В 50 километрах от Тегерана (Иран) произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Камни и петарды: в Боливии масштабные протесты закончились столкновениями с полицией
В крупнейшем городе Боливии Ла-Пасе в столкновениях врачей с полицией пострадали по меньшей мере 17 человек.
Иран всколыхнуло мощное землетрясение
Вечером 20 декабря, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.
В Иране произошло сильное землетрясение
На востоке Ирана, в провинции Керман, произошло землетрясение магнитудой 6,2.
В Париже студенты заявили об академическом бойкоте Израилю
Студенты престижного французского Института политических исследований (Sciences Po), который считается "кузницей французских дипломатов", вышли на протест против присуждения степени почетного доктора наук Дафне Барак-Эрез, судье Верховного суда Израиля.