Сотрудники секонд-хенда нашли в пальто 17 тысяч долларов [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Далласе (Техас, США) сотрудница секонд-хенда нашла в кармане старого пальто огромную сумму, передает WFAA.
Женщина проверяла одежду и нашла в пальто четыре конверта, в которых хранились вексели на 17 тысяч долларов. Работница сообщила о находке директору магазина, которая решила найти владельца сбережений.
"Мы не могли в это поверить. Можно было бы воспользоваться находкой, однако это было бы неправильно", - объяснила свое решение директор магазина Кэти Баркер.
На одном из конвертов была надпись, которая помогла работникам секонд-хенда найти пенсионерку.
Как удалось выяснить, 78-летняя женщина отдала в магазин черное пальто мужа, который умер в январе 2017 года. Вдова не знала о больших сбережения, поэтому удивилась, когда ей вернули деньги. В знак благодарности женщина передала магазину тысячу долларов.
Накануне мы рассказывали о мужчине, который случайно выбросил семь миллионов долларов.
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