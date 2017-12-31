В Днепре пьяный мужчина взял заложницу в доме соседки Источник: Pixabay

В Днепре нетрезвый мужчина ворвался в дом соседки и взял в заложники ее гостью, передает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленник разбил окно в частном доме и пробрался внутрь. В помещении находились две женщины, хозяйке удалось сбежать, а ее 73-летняя гостья стала заложницей нападавшего.

Вооруженный ножом мужчина забаррикадировался на кухне и угрожал расправой.

"Мужчина, который находился внутри, имел признаки алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, хватал нож, разбитое стекло, угрожал покончить с собой, включил в доме газовую плиту", - говорится в сообщении правоохранителей.

Преступник не выдвигал никаких требований, но угрожал совершить самоубийство.

Полицейские сразу же перекрыли подачу газа в дом. Полицейские уговаривали мужчину отпустить заложницу более часа. Впоследствии правоохранители нашли еще одно открытое окно с другой стороны дома и ворвались в помещение. Мужчину задержали. Женщина не пострадала.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о захвате заложников в почтовом отделении Харькова.