В Днепре пьяный мужчина взял заложницу в доме соседки [ Редактировать ]
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В Днепре нетрезвый мужчина ворвался в дом соседки и взял в заложники ее гостью, передает пресс-служба Нацполиции.
Злоумышленник разбил окно в частном доме и пробрался внутрь. В помещении находились две женщины, хозяйке удалось сбежать, а ее 73-летняя гостья стала заложницей нападавшего.
Вооруженный ножом мужчина забаррикадировался на кухне и угрожал расправой.
"Мужчина, который находился внутри, имел признаки алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, хватал нож, разбитое стекло, угрожал покончить с собой, включил в доме газовую плиту", - говорится в сообщении правоохранителей.
Преступник не выдвигал никаких требований, но угрожал совершить самоубийство.
Полицейские сразу же перекрыли подачу газа в дом. Полицейские уговаривали мужчину отпустить заложницу более часа. Впоследствии правоохранители нашли еще одно открытое окно с другой стороны дома и ворвались в помещение. Мужчину задержали. Женщина не пострадала.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о захвате заложников в почтовом отделении Харькова.
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