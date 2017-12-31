Чем опасно алкогольное опьянение: ответ ученых [ Редактировать ]
Ученые из Кардиффского университета в Великобритании выяснили, что пьяные люди в большей степени подвержены гомофобии и расистским предрассудкам. Об этом сообщает NDTV.
Исследовали провели опрос среди жителей трех полиэтнических городов Соединенного Королевства, после которого выяснили, что более 18% респондентов подвергались нападениям на почве предрассудков. Причем в 90% случаев правонарушители находились в состоянии алкогольного опьянения.
По словам ученых, подобная статистика говорит о том, что спиртное плохо влияет на восприятие реальности и вызывает агрессию по отношению к представителям другой расы и секс-меньшинствам.
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