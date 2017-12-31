Миротворцы на Донбассе: в МИД Польши назвали три варианта действий [ Редактировать ]
Польша и многие страны не могут согласиться на предложение Кремля, чтобы в миссии не было НАТО и "руководство" отдельных районов Донецкой и Луганской областей стало субъектом диалога. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью РАР.
"Первый вариант предусматривает учреждение миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев, поскольку это приведет к долговременному отсоединения восточных регионов от Украины", - заявил Ващиковский.
По словам министра, второй сценарий заключается в учреждении работы миротворческой миссии на российско-украинской границе.
"Но на этот вариант, вероятно, не согласится Москва, поскольку это означало бы лишение сепаратистов российской помощи и поддержки", - пояснил он.
Что касается третьего сценария, то Россия настаивает, чтобы миссия ООН была объединена с миссией ОБСЕ и своим мониторингом покрывала весь Донбасс. Но этот сценарий будет сложно реализовать из-за масштабов - это потребовало бы многотысячной операции.
Напомним, что Генсек ООН прокомментировал обмен пленными на Донбассе.
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