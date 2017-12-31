Польша и многие страны не могут согласиться на предложение Кремля, чтобы в миссии не было НАТО и "руководство" отдельных районов Донецкой и Луганской областей стало субъектом диалога. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью РАР.

"Первый вариант предусматривает учреждение миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев, поскольку это приведет к долговременному отсоединения восточных регионов от Украины", - заявил Ващиковский.

По словам министра, второй сценарий заключается в учреждении работы миротворческой миссии на российско-украинской границе.

"Но на этот вариант, вероятно, не согласится Москва, поскольку это означало бы лишение сепаратистов российской помощи и поддержки", - пояснил он.

Что касается третьего сценария, то Россия настаивает, чтобы миссия ООН была объединена с миссией ОБСЕ и своим мониторингом покрывала весь Донбасс. Но этот сценарий будет сложно реализовать из-за масштабов - это потребовало бы многотысячной операции.

Напомним, что Генсек ООН прокомментировал обмен пленными на Донбассе.