Год желтой собаки несет с собой много нововведений, которые станут актуальны каждого водителя. Наиболее важные из них касаются изменения законодательного поля. Об этом сообщает "Канал 24".

Фотофиксация

Самое серьезное новшество, ожидающее автомобилистов в 2018 году, это введение фото- видео фиксации нарушений ПДД. Законопроект № 5364 от 04.11.2016 был проголосован Верховной Радой во втором чтении. Несмотря на то, что в названии документа речь идет о реформировании системы парковки, суть его заключается во внедрении "писем счастья". Главное новшество состоит в том, что виноватым в нарушении ПДД автоматически признается не водитель, а владелец транспортного средства. Впрочем, содержащиеся в законе нормы могут быть оспорены в Конституционном Суде Украины. Прецедент отмены схожего по смыслу документа уже имел место быть в 2010 году.

Правила парковки

Тем же законопроектом регламентируются и новые правила парковки. Есть четкий перечень условий, при которых неправильно припаркованный автомобиль могут забрать на штрафплощадку. За неоплату услуг парковки предусмотрен штраф. Так же предусмотрен механизм взимания штрафов с водителей автомобилей на иностранной регистрации. Впрочем, в его работоспособности есть большие сомнения. Ведь по каждому отдельному случаю полиция должна делать запрос в пограничную службу, получать ответ и на его основании выносить постановление.

Новые штрафы

Законопроект № 7286 от 14.11.2017 уже был включен в повестку дня, но в последствии его направили в комитеты для доработки. Доступная на сегодняшний день редакция содержит ряд пунктов, предусматривающих весьма существенное повышение штрафов за нарушение ПДД. Также законопроектом предлагается ввести криминальную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Регламентирует законопроект и взаимодействие водителя с полицией – расширяет права полицейского и позволяет ему досматривать автомобиль прямо на дороге. Правда, будущее документа туманное – каким он станет после доработки, пока не понятно.

Электромобили

Есть и приятные законодательные инициативы. Одна из них – ликвидация налогов на электромобили. Законопроект № 6776-д от 14.11.2017 принят во втором чтении уже направлен на подпись президенту. Он предусматривает отмену акцизного сбора и НДС при ввозе всех электромобилей. Кроме того, в конце этого года народные депутаты освободили от налогов производство электромобилей в Украине. Эти действия законодателей могут существенно увеличить популярность электротранспорта в Украине. Ведь даже без налоговых поблажек количество проданных электромобилей росло весьма стремительными темпами - более 200% за 2017 год.

Снижение скорости до 50 км/ч

С 1 января 2018 года вступает в силу постановление Кабинета министров №883, которое предусматривает снижение максимальной скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Такое ограничение действует в большинстве стран Евросоюза и оно является объективно обоснованным, поскольку тормозной путь с такой скорости значительно меньше. Соответственно, риск возникновения ДТП с летальным исходом при наезде на пешехода значительно сокращается. Впрочем, механизм контроля за соблюдением этой нормы в ближайшее время работать не будет – у сотрудников полиции нет сертифицированных приборов для контроля скоростного режима.

Легализация "евроблях"

Количество автомобилей на европейских номерах уверено растет. По некоторым данным их численность уже приближается к 400 тысячам. Очевидно, что дальнейшее игнорирование этой проблемы государственными органами приведет к более еще более стремительному росту количества автомобилей на европейских номерах. Как это ни странно, но сами владельцы "евроблях" неоднократно заявляли о своем желании зарегистрировать эти транспортные в Украине. Они готовы платить по 600-1000 евро за легализацию автомобиля. Существующие таможенные барьеры их категорически не устраивают.

Оn-line сервисы для водителей

Во время итоговой пресс-конференции начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий сообщил, что в 2018 году будет внедрен "Персональный кабинет водителя". Сервис, позволяющий каждому водителю в on-line режиме просматривать информацию о штрафах, регистрации транспортных средств, заказывать и оплачивать услуги дистанционно. После реализации проекта реформы по реорганизации сервисных центров, инициативы представителей МВД уже воспринимаются серьезно и с оптимизмом.

Напомним, что ранее Гройсман сделал заявление касательно автомобилей на еврономерах.